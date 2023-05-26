Новым главой Верховного суда на сегодняшнем пленуме избрали Станислава Кравченко.

"Страна" рассказывает, что известно о преемнике Всеволода Князева, который находится под следствием по делу о взятке в 2,7 млн долларов.

Кравченко 56 лет, он уроженец Черниговской области. В разных судах работает с 1985 года.

В 2014 году, уже после Майдана, он стал заместителем председателя Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Затем возглавил Кассационный уголовный суд. Туда он был назначен указом Петра Порошенко в 2017 году сначала рядовым судьей. Но через месяц Кравченко стал уже руководителем главной кассационной инстанции Украины по уголовным делам. В 2021 году его повторно переизбрали на эту должность.

Накануне назначения в Кассационный уголовный суд в 2017 году по поводу Кравченко возникли претензии у Общественного совета добропорядочности: там утверждали, что в своих декларациях он не указал участок земли на 900 квадратных метров, которым де-факто владел с 2002 года. Участок находится в городе Козелец Черниговской области.

Кравченко прокомментировал эту претензию сегодня. Он сказал, что с выводом Общественного совета добропорядочности был не согласен и подал на него апелляцию, которую так и не рассмотрели. Кроме того, по его словам, два года назад Национальное агентство по борьбе с коррупцией дважды провело по нему проверку, которая длилась восемь месяцев и в итоге никаких нарушений в декларациях не обнаружила.

В одном из интервью после начала вторжения РФ Кравченко заявил, что поддерживает действие статьи 615 УК об особом режиме досудебного расследования, который позволяет избрание меры пресечения прокурором и автоматическое продление сроков пребывания под стражей. По словам судьи, такие меры помогают против мародеров, которых стало много и не получалось судить в обычном порядке.

В то же время он выступил против создания военных судов, считая их шагом назад. Создание отдельной системы правосудия для военных, по его словам, продвигает Минобороны.

Напомним, еще в среду мы прогнозировали назначение именно Кравченко на место Князева.