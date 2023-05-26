Пленум Верховного суда избрал нового главу ВС. Им стал Станислав Кравченко, как и прогнозировала "Страна" еще в среду.

За него проголосовало 108 участников пленума из 148.

Фото нового главы Верховного суда Станислава Кравченко после принятия присяги.

Напомним, 16 мая 2023 года Пленум Верховного Суда выразил недоверие Всеволоду Князеву и прекратил его полномочия в должности председателя Верховного Суда. Исполняющим обязанности председателя до избрания нового главы ВС был Дмитрий Луспеник, секретарь пленума Верховного суда.

Сегодня Верховный суд избирал нового главу. Мы публиковали список кандидатов на должность главы ВС.

Предыдущего главу суда Всеволода Князева взяли под стражу на 60 дней, до 14 июля, с возможностью внесения залога в размере 107 миллионов гривен. Его подозревают в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов.

Прокуроры заявляют, что Князев получил первую часть взятки в размере 1 млн 350 тысяч долларов 3 мая от специального агента Кравченко в квартире экс-главы ВС. Вторую часть взятки в сумме 450 тысяч долларов Князев получил также от Кравченко 15 мая в своей квартире. Но затем Князев переместил 450 тысяч в свой служебный кабинет и положил их в сейф. Это подтверждает протокол негласных следственных действий по наблюдению за деньгами.

Подробно о деле экс-главы Верховного суда мы рассказывали в отдельном материале.

Также мы рассказывали, что означает этот коррупционный скандал в украинской судебной системе.