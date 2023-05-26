В Верховном суде начался пленум, на котором будет избран новый глава и заместитель главы суда. На пленуме присутствует 140 судей из 165 членов пленума.

Часть кандидатов на главу Верховного суда (Иван Мищенко и Наталья Коваленко) выступили за перенос голосования на другой день. Но участники пленума проголосовали за продолжение голосования сегодня.

За проголосовало 119, против 24.

Полный список кандидатов на должность главы Верховного Суда следующий:

Иван Мищенко,

Наталия Коваленко,

Альбер Езеров,

Кравченко Станислав.

Он совпадает с тем, который "Страна" публиковала ранее. Также, как мы и предполагали, Борис Гулько не стал выдвигать свою кандидатуру.

Напомним, 16 мая Верховный суд выразил недоверие главе суда Всеволоду Князеву, подозреваемому в получении взятки.

Сам Князев был задержан. Ранее в НАБУ рассказали подробности о масштабной коррупционной схеме в Верховном Суде. Например, сообщается, что во время обысков у судей Верховного суда изъяли большие суммы денег, но расследование их происхождения еще продолжается. Также в НАБУ обнародовали переговоры фигурантов, обсуждающих взятку.