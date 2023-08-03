СБУ разоблачила руководителей учебного центра Нацгвардии, незаконно насчитавших себе почти миллион "боевых" премий.

Об этом сообщается в Фейсбуке спецслужбы.

Коррупционную схему в одном из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии выявили и разоблачили военная контрразведка СБУ совместно с ГБР.

По данным правоохранителей, чиновники этого заведения безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тысяч грн, предусмотренную за участие в боевых действиях против РФ. При этом участники схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передовой.

С сентября по декабрь 2022 года фигуранты незаконно премировали себя на общую сумму почти в миллион бюджетных гривен.

По данным следствия, к организации схемы причастен руководитель учебного центра Нацгвардии. Именно он подписывал рапорты о начислении боевых премий своим подчиненным. Среди них трое старших офицеров.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила нанесение должностными лицами ущерба государственному бюджету.

На основании собранных доказательств руководителя учебного центра Нацгвардии поставили в известность о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе). Трем его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.



Ранее мы писали, что под Ровно заместитель начальника воинской части оформил боевые выплаты на дочь и бывшую жену.

Между тем украинские военные под Херсоном жаловались, что им отменили доплаты за службу на передовой.