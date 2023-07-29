Сотрудники ГБР сообщили о подозрении организованной преступной группе среди руководства и сотрудников Государственной налоговой службы Украины в Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что должностные лица, злоупотребляя своим служебным положением, создали преступную организацию и системно реализовывали многоэтапные коррупционные схемы, благодаря которым местные коммерсанты избегали уплаты налогов.

В одном из эпизодов дельцы инициировали внеплановую проверку одного из полтавских предприятий, по результатам которой налоговики составили акт с заниженной суммой уплаченных налогов.

В дальнейшем они направили в адрес предприятия налоговое уведомление с заниженной суммой налога на добавленную стоимость, и как следствие – заниженной суммой штрафных санкций за его неуплату.

Благодаря таким махинациям предприятие не уплатило в бюджет налогов почти на 1,3 млн гривен.

Подозрение в получении неправомерной выгоды получили семеро налоговиков, среди которых двое бывших руководителей.

Открыты уголовные производства об использовании служебного положения вопреки интересам службы, пособничестве в составлении ложных документов и внесении ложных сведений в документы. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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