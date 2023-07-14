В Украине накрыли канал ввоза кокаина из Эквадора, который организовали бывший правоохранитель, сотрудники таможни и граждане Евросоюза.

Как сообщает пресс-служба ГБР, бывший правоохранитель был задержан на сбыте более 3 кг наркотика за $135 тысяч.

До войны эквадорский кокаин ввозили через одесский порт, а после вторжения пришлось наладить новый канал через Польшу.

В Украине его продавали по $45 тыс. за кг.

Досудебное расследование осуществляется в рамках ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) Уголовного Кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, вчера источники "Страны" сообщили о задержании в Киеве наркоторговца с партией кокаина на 100 тысяч долларов.

Напомним, ранее в Одессе пограничники обнаружили четыре килограмма кокаина из Латинской Америки, перемешанного со шлаком.

Ранее мы писали, как киевского бизнесмена Юрия Чернецкого приговорили к 5 годам тюрьмы за продажу наркотиков.