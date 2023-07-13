В Киеве задержали наркоторговца с партией кокаина на 100 тысяч долларов.

Об этом "Стране" рассказали источники в правоохранительных органах.

"Вчера в Шевченковском районе Киева на улице Елены Телиги 43-а, в автомобили Audi, который принадлежит торговцу наркотиками, было найдено 500 грамм кокаина. Дилером оказался ранее судимый житель города Мукачево Закарпатской области некий Плешо. Формально - безработный. Мужчине 53 года. Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения", - рассказал источник.

Ранее мы писали, что зимой в Киеве в ходе масштабной спецоперации задержали 14 участников наркогруппировки, торговавшей кокаином. Во время 42 обысков, проведенных по местам проживания фигурантов и в их автомобилях, правоохранители изъяли 0,5 кг кокаина, стоимость которого составляет около 4 млн гривен.

А год назад сотрудники Киевской прокуратуры разоблачили наркодельца с партией "товара" на 5 млн гривен. По результатам проведенных следственных действий, а также проведенных обысков в квартире злоумышленника изъято около 1 кг героина, 1 кг гашиша, 378 таблеток экстази, 100 г синтетического наркотика МДИМ, каннабиса, денежные средства в сумме около 2 000 евро и 9 000 долларов США.