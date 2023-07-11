В Тернопольской области приговоренному к девяти годам заключения за продажу наркотиков 18-летнему Михаилу Д. смягчили приговор после того, как он решил перечислить 100 тысяч гривен на помощь ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского апелляционного суда.

9 февраля этого года Тернопольский городской районный суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении и сбыте наркотических средств и приговорил к девяти годам заключения с конфискацией имущества. Подсудимый подал апелляционную жалобу и попросил оправдать его по недоказанности преступления.

Затем он изменил апелляционную жалобу и призвал смягчить наказание, назначив ему пять лет лишения свободы. Он указал, что полностью признал свою вину и активно содействовал следствию. Дополнительно он отметил, что во время досудебного расследования ему была избрана мера пресечения с альтернативой внесения залога в 198 400 грн, которую внес его дядя. Он также решил часть этих средств – 100 тыс. грн перечислить на нужды ВСУ.

На суде дядя обвиняемого отметил, что подсудимый с детства был лишен родительской опеки. Родители не интересовались сыном, и фактически его воспитанием занимался он, из-за чего в 2017 году подсудимый получил статус ребенка, лишенного родительской опеки.

Свидетель также попросил часть внесенного им залога за своего племянника в размере 100 тыс. грн перечислить на ВСУ.

Апелляционный суд принял решение изменить приговор Тернопольского городского районного суда и определил наказание в виде заключения сроком на пять лет, а часть залога в размере 100 тысяч гривен перечислить на специальный счет в поддержку ВСУ.

Как писала "Страна", весной донаты на ВСУ сократились вдвое по сравнению с прошлым годом.

А на днях украинские волонтеры и солдаты сообщили, что пожертвований на ВСУ стало меньше.