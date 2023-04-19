Донаты на украинскую армию сократились вдвое по сравнению с прошлым годом. Инфографика
Донаты на ВСУ сократились вдвое по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщило коммуникационное агентство Postmen, которое провело социсследование.
Результаты опроса показали, что чем старше опрашиваемый, тем меньше сумма его пожертвований.
Среди всех опрошенных 80% составляют оставшиеся жить в Украине граждане. 20% среди опрошенных составляют украинцы, выехавшие за границу.
Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.
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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему поляки, венгры и словаки заблокировали экспорт зерна из Украины.