Пожертвования на потребности Вооруженных сил Украины падают.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на украинских волонтеров.

"Сбор средств в интернете в начале 2023 года перестал быть эффективным, и, возможно, моя аудитория исчерпала себя и у нас давно не было побед", - заявил изданию Павел Вышебаба, комвзвода 68-й бригады, собиравший донаты для своего подразделения.

О том, что собирать средства становится все труднее, говорит и Олег Карпенко, замглавы одного из крупнейших фондов "Вернись живым"

В прошлом год организация собрала почти 177 миллионов долларов. Но в этом году в фонде уверены, что будет меньше сборов - из-за снижения международного интереса и более сложной экономической ситуации внутри страны.

Украинские солдаты на передовой тоже говорят, что пожертвования стали реже, "и что люди, похоже, отходят от войны". Из-за этого некоторые солдаты пытаются собрать деньги самостоятельно, часто нетрадиционными способами.

Например - продавая обломки сбитых российских беспилотников или предлагая добавлять персонализированные сообщения в артиллерийские снаряды за определенную плату. На одном из видео, солдат, собирающий деньги, показал, как он ведет боевые действия.

Ранее коммуникационное агентство Postmen сообщило, что донаты на ВСУ сократились вдвое по сравнению с прошлым годом. Результаты опроса показали, что чем старше опрашиваемый, тем меньше сумма его пожертвований.

Война в Украине идет уже 501-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 9 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы писали о том, что в Украину из Турции вернулись побывавшие в плену защитники "Азовстали": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. После этого Москва обвинила Эрдогана в нарушении договоренностей по командирам "Азова".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.