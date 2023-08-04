В Киеве два чиновника получили подозрение за растрату миллионов на перемещение неисправной насосной станции
Два чиновника Киевской городской администрации получили подозрения за выделение 65 млн грн из бюджета на передислокацию нерабочей плавучей насосной станции.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора в своем Telegram-канале.
По данным прокуратуры, чиновники сами инициировали передислокацию объекта, который находился на балансе "Киевводоканала", но не проверили его техническое состояние.
Как оказалось, станция не подлежит эксплуатации по целевому назначению, а в результате служебной халатности подозреваемых передислокация так и не была выполнена, деньги резервного фонда бюджета Киева были потрачены безосновательно.
Решается вопрос об избрании им мер пресечения.
Ранее в Киеве разоблачили преступную схему с махинациями на ремонте лифтов. Сообщалось, что местному бюджету нанесен ущерб на сумму 1,3 млн грн.
Также мы писали, что сотрудника Киевской городской государственной администрации подозревают в растрате бюджетных средств при строительстве водопровода для подключения жилых домов и детско-юношеской спортивной школы.