Два чиновника Киевской городской администрации получили подозрения за выделение 65 млн грн из бюджета на передислокацию нерабочей плавучей насосной станции.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в своем Telegram-канале.

По данным прокуратуры, чиновники сами инициировали передислокацию объекта, который находился на балансе "Киевводоканала", но не проверили его техническое состояние.

Как оказалось, станция не подлежит эксплуатации по целевому назначению, а в результате служебной халатности подозреваемых передислокация так и не была выполнена, деньги резервного фонда бюджета Киева были потрачены безосновательно.

Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Ранее в Киеве разоблачили преступную схему с махинациями на ремонте лифтов. Сообщалось, что местному бюджету нанесен ущерб на сумму 1,3 млн грн.

Также мы писали, что сотрудника Киевской городской государственной администрации подозревают в растрате бюджетных средств при строительстве водопровода для подключения жилых домов и детско-юношеской спортивной школы.