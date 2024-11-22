Некоторые западные чиновники предложили вернуть Украине ядерное оружие в качестве гарантии безопасности от будущих войн.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Штаты и Европа обсуждают гарантии безопасности для Украины. Киев хочет приглашение в НАТО, но это маловероятно. Обсуждается создание арсенала обычных вооружений, достаточного для нанесения "сокрушительного удара" в случае нового наступления РФ.

"Несколько чиновников даже предположили, что г-н Байден мог бы вернуть Украине ядерное оружие, изъятое у нее после распада Советского Союза. Это было бы мгновенным и огромным сдерживающим фактором. Но такой шаг был бы сложным и имел бы серьезные последствия", - пишет газета.

Напомним, недавно The Times заявило, что Украина может разработать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев. Такой прогноз якобы содержится в документе, подготовленном для Минобороны Украины.

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