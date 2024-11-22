Министерство обороны США корректирует стратегию ядерного сдерживания по мере обострения ядерных противников - Китая и России.

Об этом заявил заместитель помощника министра обороны по ядерной политике и противодействию оружию массового уничтожения Ричард Джонсон, говорится на сайте Пентагона.

"Сейчас мы живем в мире, где сталкиваемся с многочисленными ядерными конкурентами, многочисленными государствами, которые наращивают, диверсифицируют и модернизируют свои ядерные арсеналы, а также, к сожалению, отдают приоритет роли ядерного оружия в своих стратегиях национальной безопасности", - сказал Джонсон.

Поэтому, по его словам, Штатам может потребоваться корректировка Обзора ядерной политики 2022 года "для поддержания способности к ядерному сдерживанию в свете возросшего ядерного потенциала Китая и России" и возможного отсутствия соглашений о контроле над ядерными вооружениями после февраля.

Уже предприняты определенные шаги по наращиванию потенциала, в частности, по производству бомб свободного падения B61-13, повышения готовности подводных лодок класса "Огайо", оснащенных ядерным оружием и энергетическими установками, и модернизации ядерного арсенала в целом.

При этом Вашингтон считает, что сдерживание само по себе не решит стратегические опасности, контроль над вооружениями, снижение риска и нераспространение ядерного оружия играют "незаменимую роль".

Напомним, Путин вчера сделал заявление по поводу ударов ATACMS и ответа России "Орешником", способным нести ЯО.

На днях он утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.