Четыре европейских страны выступили против выделения Евросоюзом крупнейшего пакета военной помощи Украине на сумму 20 миллиардов евро и еще две тянут с ответом.

Об этом сообщает газета Politico.

Против инициативы выступили Италия, Португалия, Испания и Венгрия, говорится в публикации.

По данным издания, Италия, Португалия и Испания настаивают на поиске альтернативных путей финансирования военной помощи, таких как выпуск специальных еврооблигаций или исключение оборонных расходов при расчете дефицита национальных бюджетов.

Также Politico отмечает, что Франция с Германией затягивают с ответом на предложение еврокомиссара Каи Каллас о выделении Украине самого крупного за время войны пакета помощи.

По словам собеседников газеты, в Евросоюзе усиливается недовольство из-за "отсутствия справедливости и солидарности среди государств-членов, поддерживающих Украину".

Для принятия решения ЕС голосование должно быть единогласным.

Ранее сообщалось, что на третью годовщину вторжения РФ европейские страны и Канада объявили о выделении Украине военной и финансовой помощи.

Перед этим мы писали, что Евросоюз хочет выделить 20 миллиардов евро в помощь Украине, но Венгрия выступает против.