Париж и Берлин тянут с ответом. Четыре страны ЕС против выделения Украине крупнейшей помощи на €20 миллиардов
Четыре европейских страны выступили против выделения Евросоюзом крупнейшего пакета военной помощи Украине на сумму 20 миллиардов евро и еще две тянут с ответом.
Об этом сообщает газета Politico.
Против инициативы выступили Италия, Португалия, Испания и Венгрия, говорится в публикации.
По данным издания, Италия, Португалия и Испания настаивают на поиске альтернативных путей финансирования военной помощи, таких как выпуск специальных еврооблигаций или исключение оборонных расходов при расчете дефицита национальных бюджетов.
Также Politico отмечает, что Франция с Германией затягивают с ответом на предложение еврокомиссара Каи Каллас о выделении Украине самого крупного за время войны пакета помощи.
По словам собеседников газеты, в Евросоюзе усиливается недовольство из-за "отсутствия справедливости и солидарности среди государств-членов, поддерживающих Украину".
Для принятия решения ЕС голосование должно быть единогласным.
Ранее сообщалось, что на третью годовщину вторжения РФ европейские страны и Канада объявили о выделении Украине военной и финансовой помощи.
Перед этим мы писали, что Евросоюз хочет выделить 20 миллиардов евро в помощь Украине, но Венгрия выступает против.