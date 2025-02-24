На третью годовщину вторжения РФ европейские страны объявили о выделении Украине военной и финансовой помощи.

Анонсы помощи были сделаны во время саммита "Поддерживай Украину".

Так, Великобритания передаст в этом году 5,6 миллиарда долларов военной помощи, о чем сообщил британский премьер-министр Кир Стармер сказал во время онлайн-подключения к саммиту.

Финляндия передаст 4,5 миллиона евро на восстановление, инфраструктуру, госуслуги и евроинтеграцию.

Норвегия выделит 3,5 миллиарда евро. Как отметил премьер страны Йонас Гар Стере, из них миллиард пойдет на гуманитарную поддержку, 300 миллионов - на энергетику и еще 300 миллионов - на инвестиции в промышленность.

Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны Robot 70 и Tridon Mk2 стоимостью 1,2 миллиарда шведских крон (более 127 миллионов долларов). Эти средства являются частью шведского пакета поддержки общей стоимостью 13,5 миллиарда шведских крон, который был объявлен в январе.

Правительство Дании объявило о выделении Украине пакета помощи на 2 миллиарда датских крон (около 268 миллионов евро). Средства направят на боеприпасы и создание украинской бригады совместно со странами Северной Европы и Балтии.

Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил о пакете военной помощи на 1 миллиард евро. Испания приобщится к процессу восстановления Украины и создаст украинский хаб в провинции Аликанте.

Кроме того, Канада передаст 25 БМП LAV III, 4 тренажера для обучения управлению истребителями F-16, боеприпасы и 5 миллиардов долларов замороженных активов РФ.

О том, что Евросоюз объявит о расширении военной помощи Украине в третью годовщину вторжения РФ, стало известно позавчера.

Тем временем президент США Дональд Трамп закрывает военную базу НАТО в городе Александруполисе на северо-востоке Греции, которая играла ключевую роль в логистике поставок оружия Украине.