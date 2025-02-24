Президент США Дональд Трамп закрывает военную базу НАТО в городе Александруполисе, что на северо-востоке Греции, во Фракии. База играла ключевую роль в логистике поставок оружия Украине и в другие страны Восточной Европы.

Об этом сообщает греческая газета "Демократия".

"Правительство США распорядилось срочно пересмотреть жизнеспособность и необходимость дальнейшего функционирования базы в Александруполисе, которая была выделена греческим правительством администрации Байдена для переброски сил и систем вооружения в Украину против России", - написало издание.

Трамп закрывает базу в связи с совместным требованием президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Объект оказался не нужен США из-за позитивных результатов российско-американских переговоров о завершении войны в Украине в Эр-Рияде.

Как сказано в материале, президент США "разочаровывает" своего союзника, премьер-министра Греции, "удовлетворяя совместное требование Путина и Эрдогана".

Турецкое правительство не раз выражало недовольство в связи с работой этой базы. Греция же, по данным издания, теперь теряет признание и доверие Вашингтона к ней как к партнеру по НАТО.

Напомним, СМИ в последнее время много пишут о планах Трампа сократить численность войск США в Европе.

Также пресса утверждала, что Владимир Зеленский так сильно "разозлил" главу Белого дома во время переговоров США с РФ, что тот был на грани полного прекращения военной помощи Украине.