Министр обороны США Пит Хегсет "ошеломил" украинских чиновников, когда на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что администрация США может сократить численность американских войск в Европе.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным источников, Хегсет сказал, что США все больше внимания уделяют Азиатско-Тихоокеанскому региону и границе с Мексикой.

Официально в Пентагоне изданию заявили, что Хегсет "не делал никаких заявлений и не называл никаких сроков вывода американских войск из Европы".

Издание AFP пишет, что в НАТО ожидают вывод 20 тысяч военных 82-й воздушно-десантной дивизии, которых Джо Байден послал в Европу из-за войны в Украине.

Politico сообщает, что получило документы, согласно которым министр обороны США Пит Хегсет поручил агентствам Пентагона сократить свои бюджеты на 8% или 50 млрд долларов, для чего может потребоваться сокращение военного присутствия США в Европе и на Ближнем Востоке.

На данный момент в Европе размещены около 100 тыс. американских солдат: около 65 тыс. на постоянной основе, остальные - ротируются.

Накануне СМИ писали, что в Европе опасаются вывода американских войск из восточноевропейских стран Европейского союза. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что не намерен выводить американские войска с континента.

Ранее Financial Times сообщала, что Путин добивается сокращения присутствия НАТО в странах бывшего СССР, а европейские чиновники опасаются, что действующее правительство Соединенных Штатов может согласиться на такие условия и даже перевыполнить их.