Европейские спецслужбы опасаются вывода американских войск из восточноевропейских стран Европейского союза.

Об этом пишет Bild.

Издание сообщает, что в Европе растет тревога из-за переговоров между США и Россией. Президент США Дональд Трамп пока не объявлял о выводе из Европы американских войск, однако, по информации Bild, спецслужбы европейских стран рассматривают такой вариант.

"Речь идет о требованиях Путина 2021 года – выводе войск США из всех стран НАТО, присоединившихся после 1990 года", – заявил в разговоре с изданием представитель службы безопасности одной из восточноевропейских стран (то есть, из стран бывшего советского блока и из Прибалтики).

Ранее Financial Times сообщала, что Путин добивается сокращения присутствия НАТО в странах бывшего СССР, а европейские чиновники опасаются, что Трамп может согласиться на такие условия и даже перевыполнить их.

Однако сам Трамп вчера заявил, что не намерен выводить американские войска из Европы.

"Никто не просил меня об этом, поэтому я не думаю, что нам придется это делать. Я бы не хотел этого делать. Но этот вопрос на самом деле никогда не поднимался", – сказал президент США.

При этом, как видим, в Европе продолжают опасаться, что в рамках сделки с Путиным США начнут снижать военное присутствие на континенте.

Напомним, о том, что Трамп может вывести войска из Восточной Европы в рамках договоренностей с Путиным мы предполагали ещё в январе.