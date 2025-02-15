За столом переговоров будет присутствовать Украина, однако без Европы.

Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности.

Таким образом он возразил европейским лидерам, которые заявляли, что Европа должна быть участником мирных переговоров по завершению военных действий в Украине.

На вопрос, будут ли Украина и Европа за столом переговоров, Келлог сказал: "Ответ на последнюю часть этого вопроса - нет. Конечно, украинцы будут за столом переговоров, глупо было бы говорить, что их там не будет. Одна из важных вещей, о которых я хочу напомнить, - эта война продолжается уже третий год. Президент США Дональд Трамп в настоящее время унаследовал эту войну. Однако наша цель - не довести ее до гибели каждого украинца".

Спецпредставитель Трампа отметил, что США не хотят повторять Минские соглашения.

"Я честно вам говорю, что будет происходить. Мы посмотрели на проблему "Минска-2". Там было много людей за столом и они не имели никакой возможности приобщиться к мирному процессу – это не принесло успеха. Мы не будем повторять "Минск". Я не хочу уточнить, я хочу сказать, как определить стол?" – сказал Келлог.

Затем он обратился к представителям Европы с вопросом, будут ли они сидеть за третьим столом.

"Все ли будут ваши интересы включены в эти обсуждения? Да. Если имеется в виду сидеть физически за столом, то нет", - добавил американец.

Также Кит Келлог призвал к прекращению огня в Украине.

"Надо остановить убийства. Каким образом вы это ни назовете, остановка огня, это надо сделать. Первое - надо определить сроки. И когда мы определяем, что такое стабильные условия безопасности, надо определить это понятие. Но когда корректно пропишете, надо достичь сначала остановки огня. И не важно что там дальше будет. Украина является частью этого конфликта. И поэтому две стороны, которые в конфликте, должны принять решение об остановке огня. Украинцы являются частью этого решения, они умирают на поле боя", - заявил Келлог.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио во время брифинга заявил, что первым этапом окончания войны в Украине может стать прекращение огня.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Келлог заявил, что потеря Украиной территорий будет зафиксирована в специальном соглашении.