У Украины будет мало шансов выжить без военной поддержки США, как сейчас, так и после войны. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC News.

"Вероятно, это будет очень, очень, очень сложно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, это очень важно, критически важно", - сказал он.

Президент отметил, что не хочет думать о борьбе с Россией без американской поддержки. Также он не хочет думать, что Украина и США не будут стратегическими партнерами.

Напомним, вчера Зеленский встречался с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и госсекретарем Марком Рубио, чтобы обсудить экономическое соглашение с США.

Война в Украине идет 1088-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 15 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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