Американской стороне не понравились внесенные Украиной правки в соглашение о полезных ископаемых, поэтому они перенесли встречу Владимира Зеленского и вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Об этом заявила находящаяся в Мюнхене журналистка Юлия Забелина в эфире радио "НВ".

По ее словам, украинская сторона вчера вечером передала свои правки к документу, который привез в Киев глава Министерства финансов США Скотт Бессант, и команда Вэнса взяла паузу на их изучение.

На данный момент в команде Вэнса настроены негативно, потому что американцы согласны не со всеми правками, добавила журналистка. Она сообщила, что к правкам Киева у американской стороны возникли "претензии" в том числе по причине того, что это соглашение в США готовили "сотни людей" из аналитических центров, тогда как в Украине правки вносили Зеленский и его помощники.

По информации газеты Washington Post, в Мюнхене США предложили Зеленскому подписать документ, предоставляющий Вашингтону права на 50% будущих минеральных ресурсов Украины. По информации издания, Зеленский отказался.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что власти США хотели, чтобы Зеленский подписал соглашение о полезных ископаемых, даже не читая его.

Отметим, что предложение США о полезных ископаемых, как заявлял сам Зеленский, было передано ему 12 февраля. А сегодня украинские СМИ сообщили, что украинская сторона не только прочитала проект соглашения, но уже и отдала его американцам с правками.