Власти США хотели, чтобы Владимир Зеленский подписал соглашение о полезных ископаемых, даже не читая его.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в Мюнхене во время встречи с двухпартийной группой американских сенаторов на полях конференции по безопасности Зеленский был озабочен американским предложением об инвестициях в украинские полезные ископаемые.

"Он считал, что его необоснованно просят подписать что-то, что он не успел прочитать", – сказал один из источников на условиях анонимности.

Сенатор-демократ Брайан Шатц, которого после встречи спросили, считает ли Зеленский предложение США односторонним, ответил: "Я думаю, это справедливо".

Отметим, что предложение США о полезных ископаемых, как заявлял сам Зеленский, было передано ему ещё позавчера, 12 февраля. А сегодня украинские СМИ сообщили, что украинская сторона не только прочитала проект соглашения, но уже и отдала его американцам с правками.

Сегодня находящийся в Мюнхене народный депутат Алексей Гончаренко написал о заявлении Зеленского американским сенаторам, что прочитал предложенное США соглашение об украинских полезных ископаемых, но "не нашел там ничего о гарантиях" безопасности.