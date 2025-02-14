Украина готова создавать совместные с европейцами предприятия по добыче критических для Евросоюза полезных ископаемых.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в статье для Politico.

Он отметил, что Украина имеет 22 из 30 полезных ископаемых, перечисленных как критически важные для ЕС. Занимает первое место в Европе по запасам урановой руды, поэтому может экспортировать уран. Имеет "крупнейшие запасы лития в Европе". Входит в первую десятку стран с подтвержденными запасами титановой руды, поэтому может заменить российский титан на европейском рынке.

"Начавшееся восстановление Украины - это не только восстановление разрушенного, но и возможность для Европы расти вместе с Украиной. Восстановление Украины станет важным фактором консолидации Европы. Речь идет о сотнях миллиардов евро инвестиций, которые создадут новые производства и рабочие места как в Украине, так и в странах ЕС", - написал Шмыгаль.

Премьер заявил, что "Европе нужна Украина, чтобы защитить себя".

"Согласившись на вступление Украины, страны ЕС не просто расширят свои границы. Они получат надежный щит - украинскую армию, которая своим уникальным боевым опытом не только удержит первый удар, но и станет форпостом общей безопасности, который защитит Европу от любых угроз на восточных рубежах", - отметил он.

Ранее госсекретарь США Рубио заявил, что американцам нужны "все" украинские природные ресурсы.

Напомним, Украина доработала проект соглашения о партнерстве по разработке редкоземельных металлов и передала его США.