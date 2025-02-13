Президент Владимир Зеленский ещё не подписал соглашение по использованию американцами украинских месторождений, которое вчера привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент.

Об этом сообщает CNN.

"Зеленский выглядел менее уверенно на сцене в среду в Киеве рядом с министром финансов США Скоттом Бессентом. Он надеялся лично встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить широкую концепцию мира, после того как американский лидер в пятницу намекнул на возможность скорой встречи, и его команда немедленно начала работу над её организацией. Вместо этого ему представили, как он сам выразился, "серьёзных людей" – и в основном финансовое соглашение, переданное Бессентом, которое Зеленский так и не подписал", - говорится в статье.

Ранее Зеленский говорил, что украинская сторона будет принимать решение, ознакомившись с документом. Подписание документов возможно на Мюнхенской конференции, где он встретится с американской делегацией во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Украиной сделку по ископаемым и газу на 500 миллионов долларов.