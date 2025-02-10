Вице-президент США встретится с Зеленским на конференции в Мюнхене - СМИ
Вице-президент США Джей Ди Вэнс проведёт встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеканал CBS News.
Конференция в Мюнхене начнется 14 февраля и продлится до 16 февраля.
О том, что Вэнс едет в Мюнхен обсуждать Украину, ранее сообщал Белый дом.
Вэнс ещё до победы Дональда Трампа на выборах президента предлагал закончить войну по линии фронта, отказаться от принятия Украины в НАТО и создать по линии фронта демилитаризованную зону. А также переложить бремя помощи Киеву на европейцев.
Зеленский назвал тогда этот план "опасным" и заявил, что "не воспринимает слова Вэнса всерьёз.
При этом, судя по многим признакам, сейчас эта формула мира рассматривается у Трампа как основная.
Напомним, накануне советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что после завершения войны гарантии безопасности Украины будут возложены на Европу.
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