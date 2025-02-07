Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит с визитом Германию и Францию, где примет участие в конференциях и проведет встречи с мировыми лидерами.

Об этом сообщил Белый дом.

"Вице-президент Джей Ди Вэнс возглавит делегации США на саммите по вопросам искусственного интеллекта в Париже (Франция) и на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене, Германия", – говорится в пресс-релизе.

Вэнс выступит с речью на каждом из мероприятий и проведет двусторонние встречи с мировыми лидерами, добавили в Белом доме.

Согласно сайтам мероприятий, саммит по вопросам искусственного интеллекта пройдет 11–12 февраля с участием глав государств, а Мюнхенская конференция по безопасности – с 14 по 16 февраля.

Сегодня руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский поедет на конференцию в Мюнхен, где будут специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог и вице-президент Вэнс.