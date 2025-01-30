Прихожане принадлежащего УПЦ Свято-Васильевского храма в селе Подзахарычи Черновицкой области обратились к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.

Видеозапись обращения появилась в Фейсбуке прихода.

Верующие рассказали, что 26 января в их селе состоялось собрание, на котором несколько десятков людей, не имеющих отношения к религиозной общине, проголосовали за переход Васильевского прихода УПЦ в ПЦУ. При этом членов общины – 172 человека – на собрание не допустили.

"Готовятся ложные документы на наш храм. А потом силовой штурм с арматурами, болгарками, боевиками, чтобы пролить христианскую кровь и захватить наш православный храм", – заявили прихожане.

Кроме обращения к Вэнсу, проживающие в США буковинцы готовят письмо к главе Госдепа Марко Рубио.

Также верующие пригласили мониторинговую группу ООН и офицера по правам человека ОБСЕ.

"Нам сообщили, что взяли наш вопрос на контроль", - сообщили люди.

Напомним, во время предвыборной кампании Вэнс критиковал Украину за преследование УПЦ.

Между тем в ООН недавно заявили, что власти Украины запретили УПЦ без веских на то оснований.