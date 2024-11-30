Во Львовской области больше не осталось храмов Украинской православной церкви.

Об этом в своём телеграм-канале заявил губернатор Максим Козицкий.

По его словам, Львовщина стала первым регионом в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины этой церкви.

Из имевшихся 54-х общин 27 перешли в ПЦУ, а ещё 27 "прекратили свою деятельность по собственному решению" (то есть храмы просто закрылись).

Что сподвигло прихожан к такому "решению", губернатор не уточнил.

Напомним в самом Львове последний храм УПЦ снесли при помощи спецтехники ещё в апреле 2023 года после лишения общины прав на землю.

Ранее Верховный суд запретил УПЦ использовать Спасо-Преображенский собор в Чернигове.

Здание собора является одним из древнейших в Украине и являет собой одну из главных достопримечательностей Чернигова. В 2023 году Минкульт передал его в распоряжение ПЦУ, а УПЦ обратилась в суд, который спустя полтора года проиграла.

Также мы сообщали, что митрополит Черкасский отлучил от церкви мэра города за поддержку захвата собора УПЦ сторонниками ПЦУ.