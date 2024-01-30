Львовская область первой в Украине завершила декоммунизацию. В регионе совсем не осталось советских памятников.

Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

За 2023 год в регионе снесли 312 советских памятников. Последний демонтировали в Лопатинской громаде.

"Радуемся, что стали примером для других областей, которые сейчас создают при военных администрациях аналогичные рабочие группы по декоммунизации", - написал чиновник.

Также Козицкий отметил, что средств из областного бюджета на снос "идолов" не тратили. Убрать их помогли небезразличные местные жители.

Напомним, декоммунизация в Украине официально началась в 2015 году с подписанием соответствующих законов.

Ранее мы писали, что в селе Смыков Сокальской городской общины Львовской области в рамках декоммунизации должны были снести советский памятник. Однако староста села Виталий Левицкий не позволил сделать это, назвав демонтаж уничтожением памяти.

После этого старосту села уволили, а монумент все же снесли.

Также мы сообщали, что в Киеве демонтировали памятник Николаю Щорсу, перед этим с него был снят охранный статус.