В Киеве утром, 9 декабря, начался демонтаж памятника Николаю Щорсу. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Из-за этого с утра будет затруднено движение по бульвару Тараса Шевченко.

"С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим был снят охранный статус" - говорится в сообщении.

В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О.К. Антонова.

Памятник был открыт 30 апреля 1954 года - к 300-летию "воссоединения Украины и России".

Интересно, что натурщиком для образа красного комдива Щорса в процессе создания памятника работал будущий первый президент Украины Леонид Кравчук (тогда он был студентом).

Позже в интервью СМИ он заявлял, что "спокойно относится", если памятник снесут в рамках декоммунизации.

Ранее Киевская мэрия сообщала, что в Киеве хотят демонтировать памятники Александру Пушкину, Николаю Щорсу и экипажу бронепоезда "Таращанец". Всего планируется снести шесть памятников, которые имеют охранный статус национального значения.

Напомним, вчера в Киеве закрыли движение метро на шести станциях "синей ветки" - от "Демеевской" до "Теремков" - из-за затопления тоннеля. Столичные власти заявляли, что неработающие станции метро продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги.