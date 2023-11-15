Сегодня снос памятника поэту Александру Пушкину в Киеве стал одной из ТОП-тем для обсуждения в украинском сегменте Фейсбука.

Кроме бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, который заявил, что после сноса памятника украинцев будут считать дикарями, высказались и многие другие пользователи.

Многие осуждают демонтаж, называют это "позорищем". Так, один из пользователей ФБ напоминает, что многие украинские писатели, например, Котляревский, в имперское время были на службе в российской армии.

"В принципе, можно запретить книжки и разрушить памятники всем украинским писателям, которые жили при Российской империи. Это тоже путь. Но точно не к победе... Маленькая тоталитарная страна не победит большую", - написал Константин Кошелев.

Некоторые предлагают вместо Пушкина установить монумент писателю Багряному.

Другие же пользователи задаются вопросом: а кому ставить памятники вместо Пушкина?

"Это возвращает нас к некому вопросу из анекдота: Бороду-то я сбрею... Пушкина с постамента-то снимут, а есть кем заменить?" - написал Дмитрий Розенфельд.

Ранее мы писали, что 31 октября в Запорожье демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Он стоял на площади Владимира Вернадского.

А год назад в Харькове был демонтирован бюст Александра Пушкина на площади Поэзии, ранее закрытый мешками для защиты от осколков.