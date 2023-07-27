В Полтаве с утра демонтировали памятники советскому генералу Николаю Ватутину и русскому поэту Александру Пушкину.

Об этом сообщают в четверг, 27 июля, в мэрии города.

Решение о демонтаже памяников было принято накануне исполкомом.

Дальше планируется демонтировать памятник советскому генералу Алексею Зыгину и переименовать улицу Пушкина, где был расположен памятник ему.

Ранее мы писали, что зимой в Киеве демонтировали памятник советскому генералу Ватутину, который был установлен в Мариинском парке, а в Черновцах с фасада музыкально-драматического театра сняли бюст Пушкина.

Также в прошлом году в Харькове демонтировали бюст Александра Пушкина, стоявший на площади Поэзии. Решение о демонтаже было принято из-за того, что Харьков является одним из самых пострадавших от войны городом. Как заявили власти, его дальнейшую судьбу решат горожане после победы Украины.

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне. Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны.