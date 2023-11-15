Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что после сноса памятника Пушкину украинцы на Западе будут восприниматься как "дикари".

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Ну что, культура в Украине достигла своего пика. Теперь начнется спуск с этой горы.) Давайте-ка я объясню, как смотрится война с памятниками писателям глазами Запада, того Запада, который является единственным залогом выживания Украины вообще.

Февраль 2022: - воины света сражаются против хтони, пришедшей с севера. Ноябрь 2023: - дикари сражаются с дикарями. Но есть нюанс. Россияне - дикари с ресурсом. А украинцы - дикари-якорь", - пишет Арестович.

Он назвал это "прикрим самогубством" в "онлайн".

Ранее на прошлой неделе Кабмин исключил его и ряд других памятников российским и советским деятелям из Госреестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Напомним, что в Запорожье 31 октября демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Он стоял на площади Владимира Вернадского.

Также мы писали о том, что мэр Одессы Геннадий Труханов ранее заявил, что памятник поэту Александру Пушкину в центре города не нужно сносить. И в любом случае его участь должны решать сами жители. По мнению Труханова, многие украинцы уважают Пушкина, а его монумент устанавливал "не Путин", а сами одесситы за свои средства.