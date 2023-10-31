В Запорожье демонтировали памятник Пушкину
В Запорожье 31 октября демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Он стоял на площади Владимира Вернадского.
Об этом сообщает "Суспильне".
Монумент убран в соответствии с решением исполнительного комитета №593 от 26 октября. Документ разрешил Александровскому району демонтаж памятника.
Как отметил запорожский историк Валерий Стойчев, памятник Пушкину убрали с площади в рамках процесса деколонизации.
"На площади Пушкина установили одноименный памятник в честь проезда русского поэта в Таганрог через Александровск Екатеринославским почтовым трактом", - рассказал историю появления монумента Стойчев.
На днях киевскому памятнику Пушкину обмотали голову и сделали на постаменте надпись на украинском языке: "Деколонизацию не остановить".
Ранее мы рассказывали, что в прошлом году в Харькове демонтировали бюст Александра Пушкина, стоявший на площади Поэзии. Решение о демонтаже было принято из-за того, что Харьков является одним из самых пострадавших от войны городом. Как заявили власти, его дальнейшую судьбу решат горожане после победы Украины.