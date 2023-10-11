В харьковском метро на станции "Пушкинская" демонтируют два барельефа с изображением Александра Пушкина.

Об этом сообщает организации "Деколонизация.Украина" со ссылкой на ответ директора Департамента инфраструктуры горсовета на обращение.

Как сказано в ответе, в метрополитене не только уберут барельефы с поэтом, но уже демонтировали 19 его стихотворений на барельефах-медальонах между пилонами.

На самом деле строки просто закрасили белой краской.

Ранее летом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь потребовал устранить нарушения языкового закона в Харькове. Он имел в виду использование русского языка в сфере информации для общего ознакомления. По его словам, в Первой столице могут также переименовать станцию метро "Пушкинская".

Минувшей осенью, в ноябре, в Харькове был демонтирован бюст Александра Пушкина на площади Поэзии, ранее закрытый мешками для защиты от осколков. В Харьковском горсовете заявили, что его дальнейшую судьбу решат горожане после победы Украины. Памятник Пушкину был установлен в мае 1904 года.