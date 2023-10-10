Жители Червонограда Львовской области высказались против переименования города. Об этом они заявили в ходе общественных слушаний, которые модерировал первый заместитель мэра города Дмитрий Балко.

Как сообщают местные СМИ, общественное обсуждение переименования города прошло в воскресенье, 8 октября.

На обсуждении хотел выступить представитель Украинского института национальной памяти, но ему не дали.

Сторонники переименования обещают обратиться по этому поводу в СБУ, "ибо срывать процесс деколонизации во время полномасштабной войны – это работа на агрессора".

Судя по кадрам с обсуждения, на встрече присутствовали несколько десятков человек. Между тем в городе проживают 65 тысяч человек. В то же время Балко заверил, что на самом деле на собрании были около 100 жителей всех возрастов.

"В основном община высказывалась за то, чтобы не переименовывать или, если переименовывать, то в Червоноград. Институт национальной памяти опирался на то, что город был назван при присоединении к СССР при обмене территориями с Польшей. Соответственно, община предложила дать украинское название, но также Червоноград. Было одно предложение из всех присутствующих, чтобы назвать город Кристинополь", – рассказал Балко, уточнив, что он тоже поддерживает идею оставить нынешнее название города.

Опрос по поводу переименования проводили и на электронной платформе, в результате голоса разделились. Этот вопрос планируют продолжить обсуждать в онлайн-формате.

Ранее Национальная комиссия по стандартам государственного языка заявила о необходимости переименовать город Запорожье.

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