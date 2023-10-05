В Киеве хотят переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Воздушных сил
Командование Воздушных сил предлагает переименовать Воздухофлотский проспект в Киеве на проспект Воздушных сил.
Соответствующее обращение командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук передал мэру Киева Виталию Кличко.
Аналогичная петиция на сайте КГВА с таким предложением за несколько дней набрала необходимые 6 тысяч голосов.
Фракция Евросолидарности в Киевсовете предлагает другое название: проспект Европейского Союза. Вопрос будут рассматривать на сегодняшней сессии.
Отметим, что на Воздухофлотском проспекте находится российское посольство.
Ранее мы сообщали, что Киеврада переименовала улицы и парки столицы.
А в процессе переименования в Киеве уже появились переулок Оруэлла и улица Черчилля. Еще переименовали три станции столичного метро.
Также мы писали, что в Киеве музей Второй мировой войны переименуют в Музей войны за независимость.
Война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.