Командование Воздушных сил предлагает переименовать Воздухофлотский проспект в Киеве на проспект Воздушных сил.

Соответствующее обращение командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук передал мэру Киева Виталию Кличко.

Аналогичная петиция на сайте КГВА с таким предложением за несколько дней набрала необходимые 6 тысяч голосов.

Фракция Евросолидарности в Киевсовете предлагает другое название: проспект Европейского Союза. Вопрос будут рассматривать на сегодняшней сессии.

Отметим, что на Воздухофлотском проспекте находится российское посольство.

Ранее мы сообщали, что Киеврада переименовала улицы и парки столицы.

А в процессе переименования в Киеве уже появились переулок Оруэлла и улица Черчилля. Еще переименовали три станции столичного метро.

Также мы писали, что в Киеве музей Второй мировой войны переименуют в Музей войны за независимость.

Война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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