Национальный музей истории Украины во Второй Мировой войне планируют переименовать в Музей войны за независимость. Соответствующее решение принял ученый совет музея и уже направил запрос в Минкульт.

Об этом сообщил гендиректор музея Юрий Савчук в интервью "Украинскому радио".

По словам Савчука, новое название должно отображать борьбу Украины за независимость на протяжении ХХ и ХХІ веков: от принятия Четвертого универсала Украинского Центрального Совета в 1918 году, провозглашавшего независимость Украинской Народной Республики, до сегодняшних дней, включая нынешнюю войну.

"Мы боремся за то, чтобы наш музей стал местом памяти в современной российско-украинской войне, музеем о героизме украинского народа, а также местом памяти нашей победы — и не только Украины, а всего свободного демократического мира", — сказал Савчук.

При этом гендиректор затруднился назвать, когда именно переименуют музей. Он объяснил, что это "определенный процесс", имеющий несколько составляющих: научную и юридическую.

Напомним, что монумент "Родина-мать", расположенный на территории музея, тоже хотят переименовать - в "Украину-мать".

Между тем на монументе продолжается демонтаж советского герба.

Замена советского герба на трезубец на щите монумента Родины-матери частично финансируется из госбюджета. Хотя Минкульт заверял, что на это будут потрачены исключительно деньги меценатов и доноров.