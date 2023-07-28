Завод "Запорожсталь" не согласился с решением Минкульта забраковать его продукцию, предназначавшуюся для изготовления трезубца монумента "Родина-Мать".

Заявление предприятия опубликовано на его странице в Фейсбуке.

"Мы уверены, что сталь, изготовленная на "Запорожстали", подходит для производства трезубца. Комбинат не согласен с выводами Министерства культуры и информационной политики и с приведённым ими актом дефектовки. Считаем предъявленные претензии предвзятыми и безосновательными и будем защищать честь украинского производителя и украинской стали", — говорится в записи.

Предприятие заявляет, что выполнило все требования Минкульта по типу и качеству стали и при приёме продукции претензий к ней не было.

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, комментируя этот скандал, высказал мнение, что в истории замешана коррупция.

"Замутили распил вместо купить ВОГов (взрыво-осколочных гранат - Ред.) и мин, сделать минометов. И устроили ср@ч на ровном месте — кто бОльший патриот. А с изнанки — не договорились об откате, к гадалке не ходи", — так он прокомментировал инцидент.

Напомним, Минкульт забраковал сталь, предоставленную "Запорожсталью" для тризуба на щите монумента "Родина-Мать".

Мы сообщали также, что появилось фото герба Украины, которым заменят советскую символику на щите монумента.