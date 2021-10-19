Кузнец из Бердянска Запорожской области Александр Шапошник представил две новые работы. Это металлические скульптуры говорящего шагающего танка на двух ногах и Грут - внеземной монстр из популярных комиксов Marvel.

Как сообщает запорожское издание "Суббота +", скульптуры были созданы для участия креативном фестивале Koval fest, который с 14 по 16 октября проходил в Днепре. Его темой был постапокалипсис.

Что касается марвеловского персонажа, то если у оригинала голова напоминает выгнивший изнутри пень, то у Шапошника ее венчает букет цветов.

Бердянский вариант Грута

А модель танка имеет в высоту 2,5 метра. По конфигурации она чем-то напоминает боевого робота из серии фильмов "Робокоп" ЕD-209. На корпусе скульптуры дважды нанесены трезубец и пятиконечная звезда.

Скульптура кузнеца (вверху) и робот ЕD-209

После завершения фестиваля творения мастера выставят на Аллее кузнецов в Бердянске.

Раньше Шапошник делал много композиций из металла: скульптуру "Призрачного гонщика", персонажей "Трансформеров", четырехметровый одуванчик, Эйфелеву башню и так далее.

Как писала "Страна", в Тернополе собирались установить скульптуру мастера Йоды из "Звездных войн".

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