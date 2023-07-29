Монумент "Родина-мать" в Киеве, советский герб которого поменяют на трезубец, переименуют в "Украина-мать".

Об этом сообщил гендиректор музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в интервью "Украинскому радио".

"У нас состоялось заседание Ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них - переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать", - рассказал Савчук.

По его словам, теперь переименование должен будет утвердить Минкульт. Директор ожидает, что это произойдет до 24 августа - Дня Независимости.

Ранее мы сообщали, что появилось фото герба Украины, которым заменят советскую символику на щите монумента. Стоимость проекта составляет 28 миллионов гривен.

Накануне Минкульт забраковал сталь, предоставленную "Запорожсталью" для тризуба на щите монумента "Родина-Мать". В ведомстве заявляют, что материал не отвечает техническим требованиям, потому что он должен быть идентичен тому, из которого изготовили сам монумент.

В свою очередь завод "Запорожсталь" не согласился с решением Минкульта забраковать его продукцию, предназначавшуюся для изготовления трезубца монумента "Родина-Мать". Предприятие заявляет, что выполнило все требования Минкульта по типу и качеству стали и при приёме продукции претензий к ней не было.