В воскресенье, 30 июля, в Киеве начался демонтаж советского герба на монументе "Родина-Мать".

Соответствующие фото и видео публикует "Страна".

Вместо герба СССР на щит прикрепят трезубец.

Ранее мы публиковали фото герба Украины, которым заменят советскую символику на щите монумента. Стоимость проекта составляет 28 миллионов гривен.

Сообщалось, что Минкульт забраковал сталь, предоставленную "Запорожсталью" для трезубца на щите монумента "Родина-Мать". В ведомстве заявили, что материал не отвечает техническим требованиям, потому что он должен быть идентичен тому, из которого изготовили сам монумент.

В свою очередь завод "Запорожсталь" не согласился с решением Минкульта забраковать его продукцию, предназначавшуюся для изготовления трезубца монумента "Родина-Мать". Предприятие заявило, что выполнило все требования Минкульта по типу и качеству стали и при приёме продукции претензий к ней не было.

Между тем накануне гендиректор музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что монумент "Родина-Мать" переименуют в "Украина-мать". По его словам, теперь переименование должен будет утвердить Минкульт. Директор ожидает, что это произойдет до 24 августа - Дня независимости.