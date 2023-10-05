В четверг, 5 октября, в Украине идет 589-й день войны с Россией.

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4 октября

06:30 В России сообщают, что в Курской области раздались взрывы. Сообщается, что сразу в трех районах региона прогремели взрывы.

Российские телеграм-каналы пишут, что есть попадания в различные инфраструктурные объекты. Также в области частично отсутствует электроснабжение.

01:50 Сообщают о взрывах в Кропивницком.

01:45 В Миргороде Полтавской области во время воздушной тревоги раздался взрыв.