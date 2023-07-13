В Киеве переименовали еще 14 объектов.

Об этом сообщает КГГА.

В Шевченковском районе переименованы:

парк им. А. С. Пушкина - в парк им. Ивана Багряного;

сквер им. Валерия Чкалова - в сквер Литературный.

В Дарницком районе:

сквер Трудовой Славы - в сквер имени Павла Горянского;

улица Челюскинцев - в улицу Героев Змеиного;

переулок Крылова 1-ый - в переулок Бахмутский;

переулок Крылова 2-й - в переулок Джмелиный;

переулок Крылова 3-й - в переулок Щучий.

В Деснянском районе:

переулок Ватутинский - в переулок Зазимский;

улицу Маяковского - в улицу Тараса Коваля;

улицу Теодора Драйзера - в улицу Рональда Рейгана.

В Днепровском районе:

улицу Майскую - в улицу Качина;

улицу Минина - в улицу Александра Лазаревского;

улицу Пожарского - в улицу Дмитрия Багалия.

В Оболонском районе:

улицу Совхозную - в улицу Дунайскую.

Кроме того, как отметила депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по культуре, туризму и общественным коммуникациям Виктория Муха, сейчас в столице запланировано переименовать еще около 70 объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами.

Также в КГГА сообщили, что собираются демонтировать 62 объекта, связанных с Россией. Уже принято финальное решение по их поводу. Место временного хранения памятников будет выбирать Департамент городского благоустройства КГГА совместно с районными государственными администрациями.

Кроме того, сформирован предварительный перечень памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, включающий 297 предложений. Из них 95 памятников 95, 201 доска (памятные знаки) и элементы отделки. Их рекомендуется устранить и/или переместить в специально определенные места хранения.

Ранее мы писали, что в Одессе выставили на голосование очередной список из 49 улиц, которые предлагается переименовать.

Помимо этого, в Киеве уже сменили табличку на переименованной станции метро "Площадь Льва Толстого". Теперь она называется "Площадь Украинских Героев".