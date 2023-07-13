В Киеве переименовали еще несколько объектов. Фото: Wikimedia Commons

В Киеве переименовали еще 14 объектов.

Об этом сообщает КГГА.

В Шевченковском районе переименованы:

  • парк им. А. С. Пушкина - в парк им. Ивана Багряного;
  • сквер им. Валерия Чкалова - в сквер Литературный.

В Дарницком районе:

  • сквер Трудовой Славы - в сквер имени Павла Горянского;
  • улица Челюскинцев - в улицу Героев Змеиного;
  • переулок Крылова 1-ый - в переулок Бахмутский;
  • переулок Крылова 2-й - в переулок Джмелиный;
  • переулок Крылова 3-й - в переулок Щучий.

В Деснянском районе:

  • переулок Ватутинский - в переулок Зазимский;
  • улицу Маяковского - в улицу Тараса Коваля;
  • улицу Теодора Драйзера - в улицу Рональда Рейгана.

В Днепровском районе:

  • улицу Майскую - в улицу Качина;
  • улицу Минина - в улицу Александра Лазаревского;
  • улицу Пожарского - в улицу Дмитрия Багалия.

В Оболонском районе:

  • улицу Совхозную - в улицу Дунайскую.

Кроме того, как отметила депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по культуре, туризму и общественным коммуникациям Виктория Муха, сейчас в столице запланировано переименовать еще около 70 объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами.

Также в КГГА сообщили, что собираются демонтировать 62 объекта, связанных с Россией. Уже принято финальное решение по их поводу. Место временного хранения памятников будет выбирать Департамент городского благоустройства КГГА совместно с районными государственными администрациями.

Кроме того, сформирован предварительный перечень памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, включающий 297 предложений. Из них 95 памятников 95, 201 доска (памятные знаки) и элементы отделки. Их рекомендуется устранить и/или переместить в специально определенные места хранения.

Ранее мы писали, что в Одессе выставили на голосование очередной список из 49 улиц, которые предлагается переименовать.

Помимо этого, в Киеве уже сменили табличку на переименованной станции метро "Площадь Льва Толстого". Теперь она называется "Площадь Украинских Героев".

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