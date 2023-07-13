Рейгана вместо Драйзера, Щучий вместо Крылова. В Киеве переименовали еще 14 городских объектов. Полный список
В Киеве переименовали еще 14 объектов.
Об этом сообщает КГГА.
В Шевченковском районе переименованы:
- парк им. А. С. Пушкина - в парк им. Ивана Багряного;
- сквер им. Валерия Чкалова - в сквер Литературный.
В Дарницком районе:
- сквер Трудовой Славы - в сквер имени Павла Горянского;
- улица Челюскинцев - в улицу Героев Змеиного;
- переулок Крылова 1-ый - в переулок Бахмутский;
- переулок Крылова 2-й - в переулок Джмелиный;
- переулок Крылова 3-й - в переулок Щучий.
В Деснянском районе:
- переулок Ватутинский - в переулок Зазимский;
- улицу Маяковского - в улицу Тараса Коваля;
- улицу Теодора Драйзера - в улицу Рональда Рейгана.
В Днепровском районе:
- улицу Майскую - в улицу Качина;
- улицу Минина - в улицу Александра Лазаревского;
- улицу Пожарского - в улицу Дмитрия Багалия.
В Оболонском районе:
- улицу Совхозную - в улицу Дунайскую.
Кроме того, как отметила депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по культуре, туризму и общественным коммуникациям Виктория Муха, сейчас в столице запланировано переименовать еще около 70 объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами.
Также в КГГА сообщили, что собираются демонтировать 62 объекта, связанных с Россией. Уже принято финальное решение по их поводу. Место временного хранения памятников будет выбирать Департамент городского благоустройства КГГА совместно с районными государственными администрациями.
Кроме того, сформирован предварительный перечень памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, включающий 297 предложений. Из них 95 памятников 95, 201 доска (памятные знаки) и элементы отделки. Их рекомендуется устранить и/или переместить в специально определенные места хранения.
Ранее мы писали, что в Одессе выставили на голосование очередной список из 49 улиц, которые предлагается переименовать.
Помимо этого, в Киеве уже сменили табличку на переименованной станции метро "Площадь Льва Толстого". Теперь она называется "Площадь Украинских Героев".