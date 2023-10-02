В опросе для жителей Одессы не хватило голосов для переименования площади Льва Толстого.

Об этом свидетельствуют данные электронного опроса.

Площадь Толстого предлагали переименовать в площадь Менделе Мойхер-Сфорима в честь одного из основоположников еврейской литературы на языке идиш, который умер в Одессе в 1917 году.

Также достаточно голосов не набрал переулок Черепановых, который предлагали переименовать на Резервный переулок.

Остальные топонимы, вероятно, будут переименованы. В частности, 10-я Суворовская улица станет Богомольца, Донского - Дмитреевской, переулок Шолохова - Волокидина. Полный список - на изображении.

В начале мая власти Одессы начали процесс переименования топонимов, названия которых связаны с Россией, СССР и Беларусью.

В частности, одесский горсовет поддержал переименование двух районов города. Суворовский стал Пересыпский, а Малиновский - Хаджибейским. Решение было принято вопреки опросу одесситов.

Также мы писали, что в Одессе собираются дать названия аллеям парка Победы в честь военных подразделений Украины.