В Киеве неизвестные обмотали голову памятника русскому поэту Александру Пушкину и сделали на нем надпись на украинском языке "Деколонизацию не остановить".

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы.

На кадрах можно заметить, что голову скульптуры поэта закрывает мешок, обмотанный скотчем. Надпись на памятнике сделана красной и белой красками.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году в Харькове демонтировали бюст Александра Пушкина, стоявший на площади Поэзии. Решение о демонтаже было принято из-за того, что Харьков является одним из самых пострадавших от войны городом. Как заявили власти, его дальнейшую судьбу решат горожане после победы Украины.

Перед этим коммунальщики закрыли памятник русскому поэту мешками с песком, чтобы он не пострадал от осколков, однако в то же время в сети начали требовать иного отношения к памятнику, а именно - его сноса.

Также прошлой зимой в Черновцах с фасада здания областного музыкально-драматического театра имени Кобылянской сняли гипсовый бюст Пушкина. Его переместили на склад, где уже находится демонтированный бюст Сталина.