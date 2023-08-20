Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник поэту Александру Пушкину в центре города не нужно сносить. И в любом случае его участь должны решать сами жители.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

По мнению Труханова, многие украинцы уважают Пушкина, а его монумент устанавливал "не Путин", а сами одесситы за свои средства.

"Пушкин – это известный поэт. Его любят, уважают как украинцы, так и во всем мире. Поэтому этот памятник установлен на средства общины, собирали на него средства одесситы и устанавливали одесситы, никакая власть и не императрица Екатерина устанавливала памятник Пушкину, тем более не Путин его устанавливал.

Поэтому это частный вопрос. Я считаю, что если в то время жители нашего города, наши земляки установили этот памятник, они имели на это основание. И он стоит. Это должно решать община", - сказал мэр.

На уточняющий вопрос, каково его личное мнение, Труханов ответил: "Мое персональное мнение, что его не нужно убирать".

Ранее мэр Одессы выступал против сноса памятника Екатерине ll, но потом изменил свое мнение.

Также мы писали, что памятник русскому писателю Льву Толстому перенесут с одноименной площади Одессы "в специально обустроенное музейное пространство под открытым небом".