Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович переиначил собственный прогноз-мем про "две-три недели". На этот раз он написал: "Две-три войны".

Соответствующий пост экс-советник Банковой опубликовал в Инстаграме.

Первая война, по его словам, длилась с 24.02.22 по 02.04.22.

"Эту войну Украина выиграла вчистую", - заявил Арестович.

Вторая война началась 02.04.22 и закончилась 01.11.23 (день, когда статья главкома ВСУ Валерия Залужного появилась в журнале Time).

"Эту войну мы свели вничью. Надежд было много, но ничья. Не может победить в войне страна с таким уровнем беззакония, коррупции, аморальности и полным отсутствием смысла. Главная причина отсутствия победы - мы не знаем цели победы, которой добиваемся. Победили - что дальше? Какую страну строим? Зачем? Для чего?" - подытожил Арестович.

01.11.23, согласно Арестовичу, началась третья война. И, по его мнению, "её мы проиграем".

"Потому что царство глупых умертвит их и беспечность безумных погубят их", - процитировал строки из Библии Арестович.

В комментариях мнения пользователей разделились. Кто-то считает, что экс-советник Офиса президента озвучил "горькую правду", а другие упрекают в бегстве из Украины. Многие в комментариях даже объявляют, что отписываются от него.

Ранее Арестович признался, что вводил украинцев в заблуждение словами о быстрой победе ВСУ.

Также экс-советник Банковой заявил о тупике на фронте и необходимости начала мирных переговоров с РФ.