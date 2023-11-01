Главком ВСУ Валерий Залужный написал статью об угрозе перехода войны в позиционную, что, по его мнению, "пойдет на пользу России", поскольку она тогда успеет "восстановить свою военную мощь".

Материал вышел на страницах британского журнала The Economist. Он озаглавлен "Главнокомандующий ВСУ о том, что ему нужно, чтобы победить Россию".

По словам Залужного, позиционная война является длительной и "несет огромные риски для вооруженных сил Украины и ее государства".

"Если Украина хочет выбраться из этой ловушки, нам понадобятся превосходство в воздухе, значительно улучшенные возможности радиоэлектронной борьбы и противобатарейной борьбы, новые технологии разминирования и способность мобилизовать и обучать больше резервов", - пишет он.

Перечисленные нужды Залужный аргументирует тем, что российская армия по этим направлениям имеет либо преимущество, либо паритет с ВСУ.

"За последнее десятилетие Россия модернизировала свои силы РЭБ, создав новый род войск и 60 новых типов техники. В этой области она нас превосходит: 65% наших платформ помех на начало войны были произведены в советское время", - пишет главком.

По его словам, РФ смогла "резко снизить" эффективность такого оружия, как управляемый снаряд "Экскалибур" благодаря своей РЭБ.

Украинской армии удалось достичь артиллерийского паритета с Россией за счет более точной огневой мощи.

"Но это может не продлиться долго", - пишет Залужный.

Причина в том, что у россиян улучшилась контрбатарейная борьба. Это произошло "во многом благодаря использованию барражирующих боеприпасов "Ланцет", которые работают вместе с разведывательными дронами, а также увеличению производства высокоточных снарядов, которые наводятся наземными корректировщиками".

"Несмотря на пренебрежительное мнение некоторых военных аналитиков, мы не можем принижать эффективность российского оружия и разведки в этом отношении", - пишет Залужный.

Что касается разминирования, то западные поставки "оказались недостаточными", учитывая масштабы российских минных полей, которые местами простираются на 20 километров.

"Когда мы прорываем минные поля, Россия быстро пополняет их, запуская новые мины на расстоянии", - сообщает главком.

Также он требует от Запада больше разведданных и помощи с производством систем РЭБ.

"Нам также нужен более широкий доступ к электронной разведке от наших союзников, включая данные радиоразведки, а также расширенные производственные линии для наших систем противодронной РЭБ в Украине и за рубежом", - заявляет Залужный.

Он также пишет, что "Россию не следует недооценивать" и она "будет иметь превосходство в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах еще значительное время".

"Ее оборонная промышленность наращивает выпуск продукции, несмотря на беспрецедентные санкции. Наши партнеры по НАТО тоже резко наращивают свои производственные мощности. Но на это нужно минимум год, а в некоторых случаях, как с авиацией и системами управления, и два года", - пишет Залужный.

Сегодня британская разведка заявила, что российские дроны-камикадзе "Ланцет" за последний год стали одним из самых эффективных новых видов оружия РФ.

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