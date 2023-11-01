Российские дроны-камикадзе "Ланцет" за последний год стали одним из самых эффективных новых видов оружия РФ.

Такое мнение высказала британская разведка в традиционной сводке.

Такие беспилотники летают над территорией противника, ожидая обнаружения цели, прежде чем пикировать к ней и взорваться.

РФ использует "Ланцеты" для атаки приоритетных целей, и они становятся все более заметными в контрбатарейной борьбе, нанося удары по артиллерии Украины.

Напомним, что новая версия "Ланцетов" также может автономно идентифицировать цели и имеет увеличенную до 70 км дальность поражения.

В сентябре военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщал, что РФ в последнее время стала все чаще использовать свои модернизированные дроны "Ланцет" для атак на украинские самолеты.

Война в Украине идет уже 616-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Силах обороны юга сообщили, что ВСУ добиваются "неплохих результатов" на левом берегу Херсонской области, однако освещению это пока не подлежит. Этой ночью Украина сбила 18 из 20 "Шахедов" и одну авиаракету Х-59. В Кременчуге "Шахед" попал в нефтеперерабатывающий завод.

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